Две холивудски легенди играят себе си в нова луда комедия (ТРЕЙЛЪР)

Матю Макконъхи и Уди Харелсън са приятели от десетилетия, но новият им сериал стига много по-далеч - превръща ги в братя. Apple TV показа трейлъра на комедията „Братя“, в която холивудските звезди играят измислени версии на самите себе си и откриват семейна тайна, способна да преобърне отношенията им. Най-любопитното е, че сюжетът не е измислен от нищото, а стъпва върху реално подозрение, което самите актьори разказаха публично през 2023 г. Премиерата е насрочена за 23 септември 2026 г.

От „Истински детектив“ до семейна комедия

Макконъхи и Харелсън вече имат една от най-разпознаваемите екранни двойки благодарение на първия сезон на „Истински детектив“ от 2014 г. Сега обаче вместо мрачни престъпления ги чака далеч по-лична загадка.

В „Братя“ дългогодишното им приятелство е поставено на изпитание, когато двамата решават да се нанесат със семействата си в ранчото на Макконъхи в Тексас. Всичко започва след провалена сватба на дъщерята на Харелсън, а съвместният живот постепенно води до разкритието, около което е изградена цялата комедия - двамата всъщност са братя.

Историята започва от една семейна почивка

Зад сценария стои истинска история, която Макконъхи и Харелсън разказаха през 2023 г. Двамата са близки приятели от години, а отношенията между семействата им постепенно породили любопитен въпрос - възможно ли е връзката помежду им да е нещо повече от приятелство.

Подозрението се засилило по време на обща семейна почивка в Гърция. Тогава майката на Макконъхи споменала, че е „познавала“ бащата на Харелсън по времето, когато Матю е бил заченат.

Именно начинът, по който подчертала думата „познавала“, накарал присъстващите да се запитат дали зад нея не стои намек за интимна връзка между двамата.

От истинска загадка към измислени версии на самите тях

Сериалът взема тази реална семейна мистерия и я превръща в комедиен сюжет. Вместо просто да разказват историята си, Макконъхи и Харелсън играят преувеличени и измислени версии на собствените си личности.

Така близостта им извън екрана се превръща в основа за история за две семейства, принудени да живеят заедно и внезапно изправени пред възможността приятелството между двамата мъже да има съвсем различно обяснение.

Осем епизода и двоен старт през септември

Първият сезон на „Братя“ ще включва осем епизода. Apple TV ще пусне първите два едновременно на 23 септември, след което историята ще продължи с останалите серии.

За Макконъхи и Харелсън проектът е особено любопитен именно заради смесването на реалност и измислица. Една семейна реплика, превърнала се преди години в холивудска клюка, сега получава собствен сериал.