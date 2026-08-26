Сър Брин Терфел идва в София в началото на нов етап от своята кариера

Само месеци след назначаването му за първи артистичен директор на новосъздадената Oxford International Opera сър Брин Терфел се завръща в София. На 18 октомври един от най-големите бас-баритони на нашето време ще излезе отново на сцената на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров.

Новата оперна компания в Оксфорд е създадена в партньорство с Филхармоничния оркестър на Оксфорд и неговия музикален директор Мариос Пападопулос. Първият ѝ сезон ще бъде открит в New Theatre Oxford с цялостна сценична продукция на „Тоска“ от Пучини. В нея Терфел ще изпълни за последен път една от емблематичните си роли – барон Скарпия. Така назначението му бележи не просто нов пост, а преход от сцената към активното изграждане на следващото поколение оперни проекти и артисти.

Между летния си концерт с Виенската филхармония в Шьонбрун, началото на новата си работа в Оксфорд и поредицата от изяви в Австралия сър Брин Терфел отново включва София в своя международен календар.

В продължение на повече от три десетилетия Терфел е сред артистите, които определят стандартите в съвременното оперно изкуство. Кралската опера „Ковънт Гардън“, Метрополитън опера, Виенската държавна опера, Миланската Скала и фестивалите в Байройт и Залцбург са сред сцените, на които той изгражда своите интерпретации на Вотан, Холандеца, Фалстаф, Скарпия и Фигаро. През 2023 г. милиони зрители го видяха и сред солистите на коронацията на крал Чарлз III.

Терфел внимателно подбира своите ангажименти и не следва обичайния ритъм на непрекъснати концертни турнета. Именно затова повторното му гостуване след бравурния дебют през 2024 г в София има особена тежест. Към момента концертът на 18 октомври е единственото публично обявено негово участие в Централна и Югоизточна Европа през есента на 2026 г.

„След първия ни концерт знаех, че това няма да бъде последната ни среща. Брин е от онези артисти, които превръщат всеки концерт в преживяване – и за публиката, и за музикантите“, споделя маестро Найден Тодоров, по чиято покана се осъществява завръщането.

За Софийската филхармония концертът е част от последователна международна политика. През последните години оркестърът не само привлича водещи имена, но изгражда партньорства, които продължават отвъд еднократни гастроли.

На 18 октомври българската публика ще чуе сър Брин Терфел в момент, в който той отваря нова глава в своята кариера – вече не само като една от големите фигури на оперната сцена, но и като артист, който ще участва пряко в определянето на нейното бъдеще.

Билети на цени от 35 до 85 евро са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.