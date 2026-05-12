Гидон Кремер и Найден Тодоров: музика срещу забравата

На 21 май в зала „България“ Софийска филхармония представя концерт, който събира на една сцена легендата Гидон Кремер и маестро Найден Тодоров. Програмата включва две произведения, които говорят за паметта, за времето и за човека с емоция, която не се забравя.

В центъра на вечерта е „Стикс” от Гия Канчели – една от най-личните и въздействащи творби на композитора, написана специално за Гидон Кремер. Заглавието идва от митологичната река между световете, но музиката не разказва историята буквално. Тя по-скоро създава усещане – за самота, за крехкост, за надежда въпреки всичко.

В изпълнението участва и Националния филхармоничен хор, чиято роля е ключова за силното, почти ритуално звучене на творбата.

Втората част на концерта е посветена на Симфония №9 в ми бемол мажор от Дмитрий Шостакович. Написана през 1945 г., симфонията изненадва публиката още при премиерата си. Вместо тържествена музика за края на войната, Шостакович създава нещо по-иронично, по-неспокойно и много по-човешко. Зад лекотата и сарказма слушателят усеща напрежението на епохата и характерния за композитора начин да казва много повече, отколкото изглежда на пръв поглед.

