ПБ даде отговор за държавната хранилка

Предпазлив отговор за това дали предстоят съкращения на държавни служители и замразяване на техните заплати даде в интервю за "Здравей, България" депутатът от „Прогресивна България” (ПБ) Константин Проданов, цитира OFFnews.bg

Той отговори с "не" на въпроса дали ПБ биха замразили заплатите в публичния сектор. Не предвиждат и механични съкращения с определен процент в администрациите.

Отговорите идват след призиви на опозицията и работодателски организации за драстично намаление на разходите за заплати в държавната администрация, които генерират инфлация на фона на намаляване на производителността и много по-бавното покачване на доходите в частния сектор.

Проданов обаче посочи, че ще има "преосмисляне на начина, по който се формират възнагражденията" и по-специално на "автоматичните механизми", вкл. на автоматичното индексиране на минималната работна заплата.

Във всяко ведомство ще се проведе анализ, ще се види незаетите щатни места нужни ли са или се държат само за да има пари за преразпределение към заплатите. По повод автоматичното индексиране на заплати в някои сектори, Константин Проданов посочи, че предстоят разговори с Тристранния съвет в посока връщане към колективното договаряне.

"Странно е, че няма автоматизъм във всички сектори... Да се увеличават доходите, без да се отчита производителност или конюнктура, това трябва да се преосмисли", каза депутатът.

Относно евентуални съкращения в администрацията, той посочи, че ще се търси ефективност, вкл. чрез въвеждане на нови технологии, но не се ангажира да каже ще има ли големи съкращения.

"Ще бъде диференцирано и на база анализ", заяви Проданов.

