Безпрецедентен ход на Нетаняху! Засяга САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху направи категорично изявление, поставяйки под въпрос бъдещата военна помощ от САЩ.

В интервю за CBS той обяви намерението си напълно да се откаже от финансовата подкрепа на Вашингтон в отбранителния сектор през следващите десет години.

Според него годишният пакет от 3,8 милиарда долара, който Йерусалим получава от САЩ, е реликва от миналото.

"Получаваме около 3,8 милиарда долара годишно и вярвам, че е настъпило време да започнем постепенно да прекратяваме военната подкрепа," каза политикът.

Той отбеляза, че планира да постигне пълна независимост от американското финансиране до 10 години и изрази готовността си да започне този процес незабавно, без да чака промяна в състава на Конгреса.

Това изявление беше направено на фона на рязко влошена ситуация в региона.

В продължение на много десетилетия САЩ са основният военен спонсор на Израел. Настоящият пакет за помощ беше фиксиран в рамките на десетгодишен меморандум, подписан още през 2016 г. Той пое разпределението на колосална сума от 38 милиарда долара за Йерусалим, включително 2028 г.

Идеята на Нетаняху да се откаже от тези инжекции е наистина безпрецедентна стъпка, която може радикално да промени баланса на силите в Близкия изток.

Военната помощ на САЩ за Израел има двупартийна подкрепа от десетилетия, но напоследък тя стана предмет на политически дебат по време на войната срещу Иран.

Според проучване на Pew, около 60 процента от американците изразяват негативно мнение за Израел, почти с 20 процентни пункта повече от преди четири години.

Нетаняху отдаде влошаването на международния имидж на страната главно на отразяването конфликта в Газа и ролята на социалните мрежи, които той нарича "осмия фронт" на войната.

Според изследване на Cost of War Project, към октомври 2025 г. САЩ са похарчили 21,7 милиарда долара за военна помощ за Израел само за две години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com