Чудо в манастир! Една икона заплака

Необичайно духовно събитие беляза честването на светите Новоселски мъченици в Новоселския манастир „Св. Троица“ в Априлци. По време на Божествената света литургия стенописът на светите Климент и Наум Охридски започна да елеоточи, предаде БГНЕС.

Случилото се предизвика силно вълнение сред присъстващите вярващи. Мнозина приеха явлението като духовен знак именно в деня, в който Българската православна църква почита паметта на Новоселските мъченици.

Жители и гости на Априлци се събраха в светата обител, за да отдадат почит на загиналите за свободата на България. В манастира бе отслужена тържествена света литургия и извършен водосвет. Мощите на мъчениците днес се съхраняват в храма на обителта.

На 9 май 1876 г. Новоселският манастир „Св. Троица“ се превръща в сцена на едно от жестоките кланета по време на Априлското въстание. Османски потери нахлуват в манастира и избиват укрилите се там свещеници, монахини и миряни.

Сред жертвите са свещениците Никола Барбулов и Георги Дългодрейски, монахините Сусана Сомлева, София Павкова, Елисавета Злийска, Ефросиния Мофтиева, Христина, Калиста и Катерина, както и мирянката Сусана Чорбаджиева.

Заради своята саможертва и мъченическа смърт те са канонизирани за светци от Светия синод на Българската православна църква на 3 април 2011 г., заедно с жертвите от Баташкото клане.

Елеоточене се нарича явление, при което от икона, стенопис или друга християнска светиня започва да се отделя благоуханна течност, наподобяваща елей. В православната традиция вярващите го приемат като чудо, духовен знак или проява на Божията благодат.

За присъствалите на службата елеоточенето на стенописа се превърна в дълбоко духовно преживяване. В деня на почит към Новоселските мъченици то бе възприето като символ на жива памет, вяра и надежда.

