Парадът на победата счупи рекорди. Само един европейски премиер

Парадът на победата в Москва, който се проведе на Червения площад в чест на 81-ата годишнина от края на Великата Отечествена, счупи всички рекорди по скромност.

За първи път от 2007 г. се проведе без военна техника. Министерството на отбраната на Руската федерация обясни официално това с "текущата оперативна ситуация". Кремълските медии обявиха, че това е предварително решено в сценария за празника, опозиционните – че е заради заплахите от украински дронове.

Парадът продължи само 48 минути, въпреки че други години надхвърляше час.

Шествието Безсмъртният воин също бе отменено, а училищата Суворов за първи път не участваха в парада. Въздушната част обаче бе впечатляваща.

Само няколко президенти бяха около Владимир Путин - на Беларус, Казахстан, Узбекистан, Сърбия, Лаос и Камбоджа- Александър Лукашенко, Касим-Жомарт Токаев, Шавкет Мирзиев, Синиша Каран, Тонглун Сисулит и Султан Ибрахим.

От страна на ЕС беше само словашкият премиер Роберт Фицо.

Много от членовете на руското правителство – вицепремиери и министри също не присъстваха на парада. Бяха обаче членовете на Съвета за сигурност – шефовете на Министерство на отбраната, ФСБ, Министерство на вътрешните работи и Службата за външно разузнаване.

На парада Владимир Путин поздрави руснаците и нарече Деня на победата свещен празник за страната. Той подчерта решаващата роля на Съветския съюз в победата над нацизма и отделно отбеляза приноса на участниците в специалната военна операция.

Той заяви още, че успехът на Русия зависи от сплотеността на обществото, твърдостта и развитието на съвременни технологии и оръжия.

Завърши речта с: "Победата винаги е била и ще бъде наша."

В навечерието на празника той обяви, че обмисля да даде на Деня на победата статут на празник с международно значение, като отбеляза, че консултации по този въпрос вече са в ход и че е обсъждал темата за историческата памет с американския лидер Доналд Тръмп. Скоро говорихме с него и си спомнихме, че заедно сме се борили с нацизма и заедно сме побеждавали“, каза Путин.

Денят на победата тази година обаче ще се запомни със страха от ескалация на напрежението между Украйна и Русия. След като Киев заплаши, че ще удари Москва на празника им, а Медведев отвърна, че Кремъл ще срине столицата на Украйна, ако това се случи, развръзка и 3 дневно примирие – до 11 май, дойде снощи, като новината обяви американският президент Доналд Тръмп. Той заяви, че е говорил с двамата президенти и дори е обнадежден, че това примирие може да бъде продължено.

Обяви, че е готов да прати хората си отново на разговори в Москва, което Кремъл впоследствие одобри с изказване на говорителя Песков.

Страхът от военни удари обаче накара московчани да не излязат на Червения площад, а жителите на Киев масово напускаха столицата снощи. Телевизиите направиха репортажи, в които се виждаха огромни колони от автомобили, които висяха на опашки с часове по изходите

Едва след края на парада отвориха и летищата на 13 руски града, които бяха затворени от 8 май заради атака на украински дронове.

