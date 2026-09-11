Парадът на победата счупи рекорди. Само един европейски премиер
Путин вдигна тост за "поколението победители"
Следете всички новини, анализи и коментари за 9 Май. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Путин вдигна тост за "поколението победители"
Голяма част от европейците виждат ЕС като стълб на стабилността и сигурността
Драстичните мерки включват и ограничен мобилен интернет утре
Захарова каза, че Москва се отнася към това като “намерение за извършване на терористична атака”
Министерството на отбраната излезе със специално съобщение
Две трети мнозинство дава на ТИСА контрол върху бъдещето на страната
Песков увери, че подготовката върви, а чужди лидери вече проявяват интерес
Руският президент получи знакови откази
Хърватско издание разпространи неочаквана версия
Отговори остро на Зеленски
От началото на войната в Украйна ЕК многократно критикува сръбските власти заради Русия
Достъпът на граждани до Червения площад беше забранен още на 27 април
Днес е празник на Европейския съюз, на единството и мира на стария континент
Властите отмениха въздушната част в 9 града, оправдавайки се с ниска облачност
Корените на обединена демократична Европа са антифашистки, написа социалистът
Този ден е голям празник и за България, каза лидерът на БСП-София
Русия демонстрира за пореден път военната си мощ
12 000 войници, 190 единици военна техника и 76 самолета и хеликоптера
9 май е ден на осъзнатата отговорност
Ще се включат и в шествието на „Безсмъртния полк”