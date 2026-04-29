Парадът на 9 май! Путин с изненадващо решение

Русия ще отбележи победата над нацистка Германия през май с военен парад на Червения площад в Москва, но без демонстрация на военна техника. От Министерството на отбраната обясняват това решение с оперативната обстановка във войната в Украйна.



Парадът традиционно се провежда на 9 май - денят, в който Съветският съюз подписва капитулацията на Германия, и е един от най-важните празници в руския календар.

В съобщението, публикувано късно снощи, се посочва, че парадът ще покаже работата на военнослужещите от всички видове въоръжени сили, участващи в специалната военна операция, както Кремъл нарича войната в Украйна. Няма обаче да участват и представители на някои военни училища.

