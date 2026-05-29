Медведев се озъби! Зловеща заплаха към Европа

Дмитрий Медведев се озъби и отправи зловеща закана към Европа. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев, предупреди европейските лидери, че дронове ще продължат да навлизат в техните страни и да лишават населението им от спокоен сън, предаде Асошиейтед прес.

Изказването на Медведев идва, след като НАТО обвини Москва в безразсъдно поведение и обеща да "защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците", като реакция на инцидент в Румъния, която съобщи, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в град Галац по време на атака срещу съседна Украйна.

Медведев заяви, че все още трябва да се установи на коя държава принадлежи дронът, но добави, че "импотентните" европейски лидери трябва да спрат да изразяват възмущение от инцидента, тъй като те участват пряко във войната срещу Русия.

"Нека се подготвят: това ще продължи да се случва", посочи в изявление Медведев и допълни: "Води се война! И гражданите на държавите от Европейския съюз, както и населението на воюващите страни, няма да могат да спят спокойно. Особено на онези места, където има заводи за дронове за нуждите на бандеровските формирования. Тъй че си затваряйте устата. Това е само началото!".

"В края на краищата, европейски дронове, резервни части за тях и други оръжия, да не говорим за разузнавателна информация, се използват всеки ден в атаки срещу нашата страна. В резултат на техните действия се нанасят щети на жилищни сгради, в които загиват наши мирни граждани“, заяви Медведев.

"Граждани на ЕС, трябва да разберете, че вашите власти едностранно влязоха във война с Русия", отбеляза руският политик, цитиран от БТА.

