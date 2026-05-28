Брюксел изсипа космическите 27 милиарда евро на Зеленски

Докато източната част на Украйна е подложена на брутален денонощен обстрел, Съветът на Европейския съюз одобри светкавичното отпускане на поредния транш от близо 2,8 милиарда евро за Киев. Огромната сума се осигурява по линия на мащабната програма „Механизъм за Украйна“. Новината беше потвърдена официално от украинския министър-председател Юлия Свириденко и цитирана от агенция Укринформ. Финансовата инжекция стана факт, след като Европейската комисия даде отлична оценка на Киев за изпълнението на реформи и стъпки, заложени в специалния План за Украйна за последното тримесечие на 2025 година.

Милиардите нямат спиране

Премиерът Свириденко изказа специални благодарности на депутатите във Върховната рада за гласуването на ключовите за Брюксел решения. Според официалните данни на властта, страната вече е изпълнила успешно 86 от заложените в споразумението стъпки, а други 65 критерия се реформират в момента.

С този нов транш общата сума, която Украйна е прибрала от старта на Механизма през 2024 година, достига главозамайващите 26,8 милиарда евро. Това е повече от половината от целия бюджет на програмата до 2027 година, който възлиза на 50 милиарда евро. Наред с това Върховната рада ратифицира и друго мегаломанско споразумение с ЕС – за зашеметяващите 90 милиарда евро макрофинансова подкрепа под формата на заеми.

Ад под небето: Огнено бедствие в Днепропетровска област

На фона на тези колосални финансови траншове и дебати в Брюксел, реалността на фронта остава зловеща. Руските военни сили нанесоха масиран удар с близо 40 ракетни и артилерийски атаки по районите на Никопол, Синелникове и Павлоград в Днепропетровска област. Шефът на местната военна администрация Олександър Ганжа съобщи за сериозни разрушения и най-малко 12 ранени цивилни граждани, сред които има и деца. Контрастът между милиардите на хартия и огнения ад на терен за пореден път взриви дебатите за ефективността на европейската помощ.

