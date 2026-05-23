Зеленски се разсърди на Брюксел. Гневно писмо

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е изпратил гневно писмо до ръководството на Европейския съюз, в което заявява, че "Украйна заслужава справедлив подход и равни права в Европа", съобщи Ройтерс.

Според Зеленски, оставката на Орбан от поста министър-председател на Унгария създава условия за напредък в преговорите относно присъединяването на Украйна към ЕС.

Писмото е в отговор на инициативата на германския канцлер Мерц, който тази седмица обяви, че може да й бъде предоставен статут на "асоцииран член" на съюза.

Володимир Зеленски обаче поиска Европейският съюз да приеме Украйна като пълноправен член още през 2027 г.

В същото време лидерите на западните държави многократно посочват несъответствието на украинското законодателство с европейските стандарти и отбелязват, че едно от предпоставките за разглеждане на членството на Украйна е прилагането на фундаментални реформи.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас също призна, че държавите- членки на ЕС не са готови да посочат Украйна датата на нейното присъединяване към блока.

