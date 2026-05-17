Ад над Москва! Дронове удариха руската столица, има жертви

Най-малко трима души са загинали след масирана атака с дронове срещу Москва и околностите руската столица през нощта, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Според руските данни противовъздушната отбрана е свалила десетки безпилотни апарати над столицата и Московска област, но въпреки това има жертви, ранени и щети по жилищни сгради и инфраструктура.

Ударите идват само дни след края на краткото примирие между Русия и Украйна и на фона на рязко ескалиращото напрежение между двете страни.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската противовъздушна отбрана е унищожила най-малко 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа.

По данни на губернатора на Московска област Андрей Воробьов атаката е започнала около 03:00 часа местно време и е обхванала различни части на региона.

Жена е загинала в град Химки северозападно от Москва, а двама мъже са убити в село в района на Митищи североизточно от руската столица.

В други части на Московска област са повредени жилищни сгради и инфраструктурни обекти, а четирима души са ранени.

В самата Москва пострадалите са 12. Според властите повечето от тях са работници на строителен обект в близост до петролна рафинерия.

„Работата на рафинерията не е била прекъсната. Има нанесени щети по три жилищни сгради“, заяви Воробьов.

Руските власти не посочват официално кой стои зад атаката.

Украйна обаче редовно нанася удари по руска територия в отговор на продължаващите руски бомбардировки срещу украински градове. Киев твърди, че атакува основно военни и енергийни обекти, за да отслаби способността на Москва да поддържа военната си кампания.

Военните действия между двете страни се активизираха отново след края на тридневното примирие, договорено с посредничеството на САЩ около честванията в Русия за края на Втората световна война.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Украйна има право да атакува руски петролни и военни обекти като отговор на удара срещу Киев ден по-рано, при който загинаха най-малко 24 души.

