Американски чиновници удариха по най-милата мечта на Тръмп

Плановете на Доналд Тръмп за нова бална зала в Белия дом срещнаха сериозна пречка, тъй като длъжностно лице от Сената блокира средства за сигурност, които можеха да бъдат използвани за проекта. Решението поставя под въпрос опита на републиканците да включат финансиране, свързано със строежа, в огромен пакет разходи за 72 млрд. долара.

Темата предизвика нов политически спор във Вашингтон, където демократите поставят под съмнение необходимостта от подобен мащабен проект в момент на високи разходи за живота в САЩ. Тръмп от своя страна защити идеята и заяви, че новата сграда ще бъде "най-красивата от този вид в света".

Блокадата в Сената

Решението е взето от парламентарния секретар на Сената Елизабет Макдоноу, която има правомощия да тълкува процедурните правила и да определя какви текстове могат да бъдат включени в законодателството.

Администрацията на Тръмп е търсила начин да осигури част от финансирането чрез средства за сигурност, свързани с бъдещата бална зала. Републиканците настояват за отпускането на 1 млрд. долара за Тайните служби и подобрения в сигурността около Белия дом, като част от тези средства са свързвани и с проекта.

Какво планира Белият дом

Според администрацията новото съоръжение трябва да модернизира инфраструктурата на Белия дом, да подобри сигурността и да намали зависимостта от временни конструкции при официални събития и държавни приеми.

Тръмп твърди, че самото строителство ще бъде финансирано от частни дарители, а не директно от държавния бюджет.

Спорът за разходите

Демократите обаче критикуват проекта като прекалено скъп на фона на икономическите проблеми, с които се сблъскват американските домакинства. Според тях приоритет трябва да бъдат социалните разходи и мерките срещу поскъпването на живота и горивата.

Републиканците защитават необходимостта от допълнителни мерки за сигурност около президента и се позовават на инцидент от април, когато въоръжен мъж е направил опит да проникне на официална гала вечеря във Вашингтон, на която е присъствал Тръмп.

Историческата сграда и съдебните битки

Проектът предизвика дебати още миналата година, когато Тръмп разпореди събарянето на източното крило на Белия дом. Сградата е построена първоначално през 1902 година по време на президента Теодор Рузвелт, а по-късно е разширена при Франклин Рузвелт.

Националният тръст за опазване на историческото наследство заведе дело срещу проекта, като заяви, че Белият дом няма право да премахва историческа постройка без одобрение от Конгреса.

През април американски апелативен съд разреши строителството да продължи, след като по-рано бе наложена временна забрана.

Какво следва

Републиканците все още могат да преработят законопроекта и да опитат отново да прокарат средствата през Сената. Ако това не стане, финансирането, свързано с балната зала, може окончателно да отпадне от пакета разходи.

Според плановете на администрацията строежът трябва да приключи около септември 2028 година - в края на втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

