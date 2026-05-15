Американците направиха нещо странно на излитане от Китай

Членовете на делегацията на американския президент Доналд Тръмп преди да напуснат Китай са изхвърлили всичко, което са им дали местните служители.

Това съобщи кореспондентът на New York Post Емили Гудин.

Тя обясни, че е било забранено да се пренасят определени неща от Китай на борда. Персоналът на самолета е изхвърлен от всичко, което китайски служители са дали на американците.

"Акредитации, еднократни телефони, значки за делегацията, всичко това беше събрано преди да се качим на президентския самолет и го хвърлиха в кофата за боклук на поляната", пише тя.

По-рано Тръмп обяви плановете на Китай да купи 200 американски самолета.

