Нов шеф на Федералния резерв след драматично гласуване

Сенатът на Съединените щати утвърди Кевин Уорш за нов президент на Управлението за федерален резерв (Фед) след напрегнато гласуване, което отново извади на преден план сблъсъка между Доналд Тръмп и американската централна банка. Номинацията на Уорш премина с 54 гласа „за“ срещу 45 „против“, като почти всички републиканци подкрепиха кандидата на президента, а демократите масово се обявиха срещу него. Решението идва на фона на остри спорове за лихвената политика, независимостта на Фед и растящото напрежение във финансовите среди.

Републиканците наложиха кандидатурата

Гласуването в пленарната зала на Сената се състоя, след като в края на миналия месец комисията по банково дело също одобри кандидатурата на Уорш. Тогава всички 13 републиканци в комисията гласуваха „за“, а 11-те демократи бяха против.

Единственият демократ, който подкрепи Уорш в пленарната зала, бе сенатор Джон Фетърман от Пенсилвания. Сенатор Кирстън Гилибранд от Ню Йорк се въздържа.

Републиканците защитиха кандидатурата с аргумента, че Уорш има сериозен професионален опит, включително като гуверньор на Фед по време на финансовата криза през 2008 година. Демократите обаче предупредиха, че съществува реална опасност Белият дом да се опита да влияе върху решенията на централната банка.

Напрежение между Тръмп и Фед

Назначението идва в момент на открит конфликт между Доналд Тръмп и досегашния председател на Фед Джером Пауъл. Американският президент многократно настояваше за по-ниски лихви и публично атакуваше Пауъл, обвинявайки го за високата цена на кредитите.

В момента основният лихвен процент в САЩ е между 3,5 и 3,75%, а според анализатори понижение в близко бъдеще изглежда малко вероятно заради нарастващата инфлация и високите разходи за енергия, свързани с войната в Иран, започната от Тръмп заедно с Израел.

Въпреки натиска от Белия дом, Пауъл вече заяви, че ще остане в Управителния съвет на Фед като редови член, дори след изтичането на мандата му като председател.

Спорни обвинения и разследване

Допълнително напрежение около кандидатурата на Уорш създадоха обвинения, които временно поставиха под въпрос утвърждаването му. Сенаторът републиканец Том Тилис обяви, че ще блокира номинацията, докато случаят не бъде изяснен.

След като Министерството на правосъдието прекрати разследването, Тилис оттегли възраженията си и това отвори пътя към окончателното гласуване.

Междувременно Тръмп заведе дело срещу Пауъл и Федералния резерв заради според него прекомерните разходи по ремонта на сградата на Фед. Критиците на президента смятат, че действията имат за цел да окажат натиск върху паричната политика.

Уорш обеща независимост

По време на изслушването в комисията по банково дело в края на април Кевин Уорш се опита да разсее опасенията за политическа зависимост.

Той заяви, че не е поемал ангажименти за промени в лихвената политика и подчерта, че Доналд Тръмп никога не е искал от него конкретни действия по отношение на лихвите.

„Не желая предварително да се обвързвам с решения за паричната политика, защото това е сложен процес с отложен ефект“, каза Уорш пред сенаторите.

Сенатор Елизабет Уорън, най-високопоставеният демократ в комисията, определи бъдещия ръководител на Фед като потенциална „кукла на конци“ на президента.

Самият Уорш не изключи възможността за бъдещи реформи във Федералния резерв, но подчерта, че решенията ще бъдат взимани внимателно и независимо.

