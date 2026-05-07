Размразяване! Марко Рубио при папата

Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана, утре предстои разговор вероятно с премиера Джорджа Мелони.

За срещата си с Рубио, папата коментира вчера, че има надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост.

Според ANSA сериятa от срещи на Рубио са насочени към "размразяване" на отношенията със Светия престол. Папа Лъв XIV ще го приеме във Ватикана на 7 май, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. В същия ден, Рубио ще разговаря и с държавния секретар – кардинал Пиетро Паролин.

Като се позовава на ватикански източници, ANSA информира, че посещението на Държавния секретар на САЩ във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече папата "слаб" по отношение на престъпността и "лош" във външната политика.

Пред журналисти на път за Африка, Папа Лъв XIV отговори, че "не се страхува" от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желае "да влиза в дебат" с президента Тръмп.

Според медиите, на 8 май, Рубио ще разговаря с въшния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната - Гуидо Крозето и, вероятно, с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп.

