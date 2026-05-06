Почина дългогодишна наша журналистка

Почина Буряна Божинова, дългогодишната кореспондентка на "24 часа" за Плевен и региона, съобщават от медията. Тя си е отишла на 3 май.

Поклонението ще бъде на 10 май от 13 ч в гробищен парк "Чаира", а погребението - от 14 ч.

"Нямаше новина в родния Плевен, която да я подмине - знаеше всичко. И най-важното - знаеше от кого може да получи информация. И всички имаха доверие, че ще е честна с тях и се доверяваха.

Пред очите се смениха много кметове, депутати, бизнесмени, дори бандити. И те имаха доверие - на дребничката крехка Буряна", пишат колегите ѝ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com