Ген. Мутафчийски с разтърсващи думи за другото лице на храбростта

На 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, отдаваме почит към българските воини, отстоявали свободата на Родината с доблест и саможертва. Днес тази храброст има и друго лице: медиците, военни и цивилни – там, където всеки ден се води битка за човешкия живот. Това коментира във фейсбук Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, началник на ВМА. Ето какво още написа генералът, който преведе България през Ковд-кризата:

В медицината често се възхвалява издръжливостта – дълги часове, работа на ръба на възможностите. Но когато тя стане водеща, рискуваме да изгубим по-важното – състраданието. Именно то стои в основата на истинската грижа. То ни позволява да останем търпеливи, да чуем и разберем, да бъдем до пациента, дори когато възможностите са изчерпани.

В болничната среда, белязана от напрежение, недостиг на време и кадри, административна тежест, да запазиш емпатията си въпреки всичко, е форма на храброст. Днес отдаваме признание именно на нея.

Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора.

Честит Гергьовден, колеги! Вашата храброст не се вижда на парад, но се помни цял живот.

Пожелавам здраве и щастие за вас и вашите семейства!

Честит празник и на всички именици – носете името си с гордост!

Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS

Началник на ВМА

