Общество

Ген. Мутафчийски с разтърсващи думи за другото лице на храбростта

Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора, написа Генералът

Ген. Мутафчийски с разтърсващи думи за другото лице на храбростта
06 май 26 | 14:04
378
Мира Иванова

На 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, отдаваме почит към българските воини, отстоявали свободата на Родината с доблест и саможертва. Днес тази храброст има и друго лице: медиците, военни и цивилни – там, където всеки ден се води битка за човешкия живот. Това коментира във фейсбук Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, началник на ВМА. Ето какво още написа генералът, който преведе България през Ковд-кризата:

В медицината често се възхвалява издръжливостта – дълги часове, работа на ръба на възможностите. Но когато тя стане водеща, рискуваме да изгубим по-важното – състраданието. Именно то стои в основата на истинската грижа. То ни позволява да останем търпеливи, да чуем и разберем, да бъдем до пациента, дори когато възможностите са изчерпани.

В болничната среда, белязана от напрежение, недостиг на време и кадри, административна тежест, да запазиш емпатията си въпреки всичко, е форма на храброст. Днес отдаваме признание именно на нея.

Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора.
Честит Гергьовден, колеги! Вашата храброст не се вижда на парад, но се помни цял живот.
Пожелавам здраве и щастие за вас и вашите семейства!
Честит празник и на всички именици – носете името си с гордост!
Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS
Началник на ВМА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Гергьовден
Още от Общество
Коментирай
2 Коментара
FBI, SDVR MUST TO KILL BORISOV,Radev,PEEVSKI,Iotova,Мутафчииски TODAY
преди 4 минути

ЗАТВОР ЗА МУТАФЧИИСКИ,БОРИСОВ,РАДев,Костадин АНгелов, Ангел Кунчев минимум 390 000 години вкл след смърта. ДА се провери колко стотици милиони $ подпуки са получили наркоманите начело с БОРИСОВ, Мутафчииски, Ангелов ,РАДЕВ ЗА жестокия терор и масовите убииства на стотици хиляди БЪлгария по време на диверсията SARS COV 19. ДЕкември 2019 предупредихме с доклад как убиват пациенти в Ухан Китай. ТЕЛЕВизия Алфа показа много пъти документален филм как наркоманите подготвят масови убииства с цел жесток терор с ОПАСНИ СУБСтанции . EVENT 201 october 2019.

Откажи
FBI,SDVR MUST TO KILL radev,borisov, peevski, mudrov, Iotova,Мутафчииски
преди 0 секунди

МАрт 2020 проверихме болниците нямаше нито един болен. НАркомани на власт в БРЮКСЕЛ се договориха с еврейската как да убиват рекламно,. НАД 100 000 000 000 000 $ щети за държавите от ООН 2020 - 2023. НАД 8 000 000 000 жертви на терор с ваксини и PCR TESTS..НАд 6 900 000 000 развиват POST COVID SYNROM 2026 MARTH .НАД 990 000 погребани на БАлканите развиват ЗАРАЗИ В ТЕлАТА. нА второ място в Света по убити е БЪлгария. Убииците начело с борисов,радев, мутафчииски,ангел кучнев да се отровят и погребат без почести..

Откажи