Патриарх Даниил със специално послание за голямата битка

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи призив за духовна смелост и борба със злото в човека по време на празничните чествания на Гергьовден и Деня на храбростта.

Нека имаме кураж да се изправим срещу злото в самите себе си, да победим, и с Божията помощ да успяваме във всички дела.

Това заяви българският патриарх пред журналисти по повод празника на св. Великомъченик Георги Победоносец, Преполовение и Деня на храбростта – празник на Българската армия.

Патриарх Даниил оглави тържествена света литургия в храма "Св. София – Премъдрост Божия".

"Призвани сме да вършим добро – за това се изисква най-голямо усилие, защото всички ние носим повредата на човешката природа и както Господ ни е казал: "Без мен не можете да вършите нещо", каза той.

"Тези думи съдържат голяма утеха, защото Господ е с нас във всичко и ни помага. С неговата помощ можем да успяваме във всичко", допълни българският патриарх.

Той призова вярващите да следват примера на свети Георги Победоносец, "който е бил един млад мъж, на висок пост в Римската империя, богат човек, но нищо от това не го е спряло да стане верен на Господа Иисус Христос, да има дръзновението да изобличи императора за нечестието, за преследването на християните и след това да има куража и смелостта да претърпи всичко".

