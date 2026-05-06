Чудо в Поморие! Опашки пред мощите на Св. Георги

Поморие посрещна вчера светите мощи на Св. Георги Победоносец в навечерието на Гергьовден, когато се отбелязва и празникът на града и на манастира "Св. Георги".

По покана на Сливенския митрополит Арсений светинята беше донесена от архимандрит Игнатий.

Официалното посрещане се състоя в централната част на града, откъдето тръгна литийно шествие към манастирския храм.

На 6 май - Гергьовден, ще бъде отслужена тържествена света литургия. Опашки от вярващи ще се извият за поклонение пред светинята.

Светите мощи ще останат за поклонение на вярващите до 7 май, преди да отпътуват към Сливен и Бургас.

