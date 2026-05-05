Скандал в ЕП! Елена Йончева алармира за натиск и репресии на изборите

Евродепутатът Елена Йончева повдигна остро темата за нарушения на човешките права и натиск върху избиратели по време на парламентарните избори у нас, като изнесе данни пред Европейския парламент в Брюксел.

По време на заседание на Специалната комисия за европейския щит за демокрация тя определи случилото се като „безпрецедентно за демократичната история на България“. Според нея става дума за системни действия, които поставят под въпрос основни принципи на правовата държава. Темата предизвика сериозна дискусия на европейско ниво.

Дискусията беше посветена на провеждането на парламентарните избори в България, като в нея участие взеха заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов, разследващият журналист Христо Грозев и журналистката Антоанета Николова, директор на неправителствената организация „Инициатива за свободни медии на Балканите“. Йончева, която е независим евродепутат, избран с листата на ДПС, използва форума, за да постави въпроса за серия от спорни действия по време на кампанията.

„Като български евродепутат бих искала да привлека вашето внимание към редица нарушения на основни права по време на изборите в България“, заяви тя. По думите й са били засегнати принципи като върховенството на закона, презумпцията за невиновност, правото на личен живот, собственост и защита на достойнството.

Йончева посочи конкретни примери за незаконни задържания и принуда, включително 24-часови арести без достатъчно доказателства и задържания на публични места пред деца. Тя говори и за натиск чрез т.нар. „предупредителни протоколи“, масови призовки и разпити, базирани на анонимни сигнали и непроверени твърдения.

Евродепутатът обърна внимание и на психологическия натиск, упражняван според нея чрез показни действия на органите на реда пред семейства на засегнати лица. „Множество служители на реда отиват да задържат някого пред семейството му“, подчерта тя, определяйки подобни действия като форма на сплашване.

Йончева заяви, че цялата събрана информация вече е предоставена на Комисията по гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи в Европейския парламент. По думите й евродепутатите са запознати със случая и предстои да бъде търсена позиция от европейските институции.

Тя допълни, че засегнатите лица вече са предприели съдебни действия, като става дума за стотици случаи. Очаква се развитието по тях да бъде проследено и представено пред европейските органи, което може да доведе до по-широк отзвук и допълнителен натиск за изясняване на ситуацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com