Бедствено положение у нас. Най-засегнати са 4 общини

Обявено е бедствено положение за Кюстендилския регион заради измръзванията по овощията и зеленчуците през последните две-три денонощия, съобщи БНР.

То влиза в сила от 18 ч. на 4 април и ще е в сила 10 дни, като засегнатите земеделски производители и кооперации ще могат да подават заявления за обезщетение до 19 април (през работните дни), каза областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов.

Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и други места в региона. Температурите в района през последните нощи и сутрини в Кюстендилско са падали до -3 градуса, беше обявено по изготвената метеорологична справка. Пораженията при сливовите сортове са 100 процента, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от заетите с тези видове около 20 хил. декара, по предварителна оценка.

За втора поредна година неблагоприятни явления - слана и измръзвания, засягат реколтата от плодове в Кюстендилско. М. г. това стана преди 20 април, докато сега земеделските производители имат възможност да получат и обезщетения от застрахователи, ако приложат актуална валидна застрахователна полица.

Областният управител Кристиян Иванчов съобщи: "Беше взето решение представителите на Областната служба по земеделие, съвместно с представителите на Областната дирекция по безопасност на храните, да информират всички земеделски производители относно това какви мерки следва да предприемат оттук нататък, за да съхранят своята продукция. Трябва да стане ясно, че оттук нататък тече десетдневен срок, в който всеки един земеделски производител може да подаде своето искане за пропаднали площи."

