Отиде си легенда на българската журналистика

Българската медийна общност потъна в скръб. Напусна ни Красимир Лаков - човекът, който превърна сложните икономически анализи в разбираем език и чийто професионализъм диктуваше стандартите в националния ефир в продължение на десетилетия. Тъжната вест за неговата кончина бе потвърдена от колегите му в Българската национална телевизия.

Пътят на един визионер

Кариерата на Лаков е неразривно свързана с началото и възхода на качествената икономическа журналистика у нас. Неговият професионален път започва в БНТ, където той се утвърждава като знаково лице. Като редактор и водещ на предаванията „Световна икономика“ и „Плюс-минус“, той успяваше да анализира глобалните процеси с лекота и дълбочина, които малцина притежават.

Между София и Прага

Освен телевизионната си кариера, Красимир Лаков остави ярка следа и в радиоефира. Той бе дългогодишен кореспондент на Българското национално радио в Прага - град, който заемаше специално място в сърцето и кариерата му.

Професионалната му чест и непримиримост го отведоха и до ръководните постове в бюрото на радио „Свободна Европа“, където оглавяваше офисите както в София, така и в чешката столица. Колегите му ще го запомнят като принципен лидер и човек с енциклопедични познания.

Последно сбогом

Светът на медиите губи не само голям професионалист, но и учител за поколения журналисти.

Поклонението пред Красимир Лаков ще се състои този четвъртък, 7 май, от 11 часа в църквата „Света София“.

Поклон пред светлата му памет!

