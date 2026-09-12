Българският език няма граници: Йотова поиска повече грижа за децата ни по света
Държавният глава настоя за по-стабилни неделни училища, достатъчно финансиране и повече български учители зад граница
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Държавният глава настоя за по-стабилни неделни училища, достатъчно финансиране и повече български учители зад граница
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Вицепремиерът обвини формацията, че деформира публичния дебат
В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
Регионални празници и фестивали ще се превърнат във витрина на възможностите за пътуване през цялата година
Гостували на баща си и жена му
Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
Председателят на Надзорния съвет участва в откриващата сесия на 3-ата Регионална икономическа конференция на американските камари (ARES)
Поклонението ще е този четвъртък от 11 часа в църквата "Света София"
Какво съобщиха неговите колеги
На 81 години
Трифонов излезе с пост във фейсбук
Къде ще гледаме холивудската звезда
От трите обществени медии искат достойно заплащане
Константин Илиевски ще дирижира творби на Щраус, Стравински и Емил Табаков
БНР раздаде годишните музикални отличия
Солист е Марио Хосен, диригент - маестро Георги Димитров
По думите му всички медии трябва да преживеят този егоизъм и чувство, че всичко започва и се случва само при тях
Предаване на Румяна Карадимчева еб в топ 5 на най-добрите
С какво се похвали певицата