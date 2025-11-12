Почина уважаван кадър на БНР в Бургас

Звукорежисьорът от БНР Бургас Стефан Генчев е починал рано тази сутрин. Той е издъхнал на 53 години. Колегите от регионалния офис на националното радио съобщиха за кончината на уважавания Стефан Генчев.

"Рано тази сутрин Стефан Генчев напусна коловоза на живота и сам пое на последното си пътешествие.Тези, които го познаваха, знаеха каква страст бяха влаковете за него. Затова, сигурно е тръгнал с най-специалния, за да пусне на някого някъде хубава музика и да го развесели.

Пропътувал хиляди земни километри, Стефан разказваше шумно весели истории, удивляваше с познания за непознати места. Такъв ще го запомним -у смихнат на звукорежисьорския пулт! Сърдечен и добър човек! Колегата, който преди ефир винаги казваше –„Лека работа“. Лек път, Генчев! Светло да ти е!", написаха в БНР Бургас.

