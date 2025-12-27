Милиардер дари цялото си богатство за благотворителност

Сюлейман бин Абдулазиз Ал Раджи, сега на 96 години, е съосновател на Al Rajhi Bank, една от най-големите ислямски банки в света. През живота си той умишлено е дарил почти цялото си лично състояние на благотворителни фондации.

Чрез фондация „Сюлейман Ал Раджи“ той е дарил приблизително 16 милиарда долара за образование, здравеопазване, социално подпомагане, селско стопанство и развитие на общността. Тъй като средствата вече не принадлежат лично на него, името му изчезна от списъка на милиардерите.

Това не е нито финансов провал, нито скандал. Беше съзнателно решение. Активите бяха прехвърлени в дългосрочни благотворителни тръстове, така че те да продължат да генерират доходи в полза на обществото, вместо да бъдат изразходвани еднократно.

Впечатляващ е не само мащабът, но и намерението. Той вярваше, че богатството трябва да служи на хората, особено в по-късна възраст, и съзнателно избираше да живее скромен живот, оставяйки активите си да работят за другите.

В един свят, обсебен от натрупването, неговата история е напомняне, че понякога истинската мярка за успех е способността да даваш, пише "Флагман".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com