Украинският посланик алармира: Децата са мишена на кибервербуване и диверсии

Киберзаплахите срещу децата вече не са само въпрос на онлайн безопасност, а пряк риск за националната сигурност и за живота им. Украйна отчита стотици случаи, в които деца са били манипулирани, вербувани и използвани за шпионаж, саботажи и престъпни действия чрез социални мрежи и дигитални платформи. Това стана ясно по време на дискусия от националната кампания „Киберзащитници“ в Бургас, организирана от „Стандарт“, в която участва украинският посланик в България Олеся Илашчук.

Данните показват, че възрастта на жертвите спада до 9-11 години, а мащабът на проблема изисква координирани държавни и международни мерки.

Киберсигурността като защита на общото бъдеще

Илашчук благодари на българските институции и експерти за грижата към украинските деца и подчерта, че всички инициативи, свързани с безопасността им, са инвестиция в общото бъдеще. По думите й ключово значение има споделянето на най-добрите съвременни практики в защитата на личните профили в социалните мрежи, противодействието на кибертормоз, шейминг и нежелани контакти, както и ограничаването на вредно онлайн съдържание.

Войната и новите измерения на заплахите онлайн

Посланикът представи опита на Украйна през последните години на война, като отбеляза, че конфликтът е разкрил нови и особено опасни измерения на киберрисковете за децата. Според нея става дума не само за тормоз, а за целенасочени опити за вербуване от руски специални служби с цел шпионаж, саботажи и дори подготовка на терористични действия. Децата са уязвими, защото доверието първо се изгражда чрез комуникация в платформи като Телеграм, Вайбър, социални мрежи и онлайн игри, често чрез фалшиви профили.

Манипулация, заплахи и престъпни действия

Илашчук описа механизма на въздействие - първо печелене на доверие, а след това манипулация чрез обещания или заплахи към близки и роднини. По думите й децата са принуждавани да събират информация за гражданска и военна инфраструктура, да разпространяват дезинформация, да извършват палежи, повреди на имущество или да участват в подготовка на диверсионни акции. Данни на службите за сигурност на Украйна показват над 800 доказани случая на вербуване през последните две години, като 240 от тях засягат деца, включително на възраст 9-11 години.

От депортираните деца до психологическата травма

Посланикът засегна и темата за насилствено депортираните украински деца. По официални данни близо 19 546 деца са потвърдени като отвлечени или изведени насилствено, а до момента едва около 1876 са върнати в домовете си. Тя подчерта, че престъпленията срещу децата са част от по-широка картина на системна агресия, която има и тежки психологически последици. Според данни на УНИЦЕФ в Украйна 61% от децата проявяват признаци на силен стрес, нарушения на съня и тревожност заради постоянните заплахи и атаки.

Благодарност към България и призив за общи действия

В заключение Илашчук изрази благодарност към България за участието й в инициативи за рехабилитация на украински деца, благодарение на които стотици са получили възможност за отдих и психологическа подкрепа. Тя подчерта, че защитата на децата изисква синергия между държавите, институциите и гражданското общество и че усилията срещу кибертормоза трябва да вървят паралелно със защитата от по-широки антидържавни и престъпни действия, за да имат децата сигурна среда за развитие и обучение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com