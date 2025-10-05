Финансите под обсада: Банки обединяват сили срещу кибератаките
БНБ, ГДБОП, Visa и водещи банки предупредиха, че само координирани действия могат да гарантират дове...
Той огласи тревожни данни за ръст на децата, засегнати от кибертормоз
Тя очерта четири мерки за справянето с кибертормоза
Разкритието направи старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГД...
Той призова за активното участие на гражданското общество в борбата срещу кибертормоза
Зад тези измами стоят множество организирани престъпни групи, предимно от Нигерия
Децата от 10-12-годишни правят свои профили в социалните мрежи
Според данни на PISA, българските ученици имат най-голям дял за прекалено време пред смартфоните
Над 70% от държавните институции не отговарят на минималните изисквания за киберсигурност, твърди де...
Ниските цени или награди са най-честите примамки
Трябва да укрепим способността за откриване, предотвратяване и реагиране на киберзаплахи
Можем да се защитим от хакери онлайн като не се доверяваме на никого и ъпдейтваме своевременно софту...
Телефоните и таблетите са отлично защитени, а най-застрашени са компютърните конфигурации
Любомир Тулев предупреди да бъдем внимателни и да не се доверяваме
Тя все още е в процес на довършване
Форум на "Стандарт" в Септември с нови мерки срещу онлайн тормоза на ученици
Важна е превенцията, смята Благовест Кирилов
Отчетохме 28 % успеваемост, като децата са доволни, каза още тя
Галина Дишкова: Има какво още да се направи в сферата на образованието
Трябва да има етика и морал в отношенията, добави още той