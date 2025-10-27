“Виваком” изгражда дигитален щит за българските училища

Българските училища получават ново ниво на киберзащита благодарение на “Виваком” и Министерството на образованието и науката. Над 450 учебни заведения вече използват защитни стени, които контролират интернет трафика и предотвратяват достъпа до сайтове, неподходящи за учебния процес.

„Следващото поколение защитни стени използва изкуствен интелект за анализ на трафика в реално време и открива потенциални заплахи още преди да достигнат мрежата“, обясни Владислав Димитров, старши специалист корпоративни продажби във “Виваком” по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“, която Българска академия за сигурност, общината и медия „Стандарт“ провеждат днес в Русе.

Компанията изгражда индивидуални решения за всяко училище, включително филтриране на трафика и контролиран достъп, а над 100 инженери и експерти следят непрекъснато качеството на услугата.

„Тези, които са ни поверили защитните стени, са значително по-доволни“, допълни Димитров. “Виваком” разполага и с най-големия център за развитие на мрежите на Балканите, който работи успешно вече 30 години.

Партньорството с МОН ще продължи, като целта е всички български училища да имат достъп до модерни технологии за дигитална защита и сигурно онлайн пространство за учениците.

