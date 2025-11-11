Киберзащитници! Маноил Манев би аларма! Страшна опасност дебне децата /ОБЗОР/

Нова опасност дебне децата в интернет. Алармата удари председателят на комисията по вътрешна сигурност и ред Маноил Манев /ГЕРБ/ по време на дискусията „Заедно в борбата с детския кибертормоз“, организирана от Българска академия за сигурност и медия „Стандарт“ в Стара Загора.

Опасната индустрия

ОнлиФенс /OnlyFans/ е цяла индустрия, пълна с деца. Това е новата порно индустрия, в която няма никакви ограничения. Тя няма режисьори, няма физически адрес. В нея децата изкарват пари, заяви Манев и каза, че когато се обмислят мерки срещу насилието над деца в нета трябва и това да се има предвид.

Той заедно с колегата му Илиана Жекова, председател на комисията по демография в НС, се ангажираха да направят съвместно заседание на двата парламентарни органа, за да започне големият екпертен дебат за мерките срещу насилието в дигиталната среда. С проблема вече се ангажираха народните представители от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи и Николай Златарски, които подготвят законодателни промени. В борбата с кибертормоза на деца на дискусия в Кюстендил се включи и още един бивш МВР-шеф – Христо Терзийски.

Ролята на изкуствения интелект

Манев повдигна въпроса с изкуствения интелект, с помощта на който днес всеки може да бъде очернен и злепоставен чрез манипулирани снимки и видеа.

Можем ли да направим Наказателния кодекс норма, която да касае изкуствения интелект, който е едно от новите основни оръжия на всички атакуващи свободното личното пространство. С помощта на изкуствения интелект за 4 часа може да се произведе какъвто искате клип, с което си искате лице, било то дете или възрастен, известен или неизвестен човек, каза Манев. И допълни: „Можем ли да мислим по темата с използването и ограничаването на изкуствения интелект. Да, сега започва движението в ЕС по решаването на тези казуси. Да, сега започваме и ние да разсъждаваме по темата. Да, ще има резултати в бъдеще време“.

Свободата на словото

Той обаче предупреди, че наказателните норми за тормоз на деца в нета трябва да се правят много внимателно, защото ако нарушават свободата на словото, ще има реакция от страна на Брюксел.

Страни като Израел и Великобритания могат да приемат доста по-рестриктивни закони. Ние нямаме като Великобритания отделни наказателни закони. Тя може да си позволи да направи отделен наказателен кодекс за кибертормоза, каза депутатът. И посочи, че при нас има един основен наказателен закон – Наказателния кодекс, и всички норми са в него.

Трябва да бъдем много прецизни, заяви Маноил Манев и призова с експертизата си да се включат полицаи, прокурори, следователи, съдии.

Клиповете като оръжие

В момента основната форма на кибертормоз сред децата е заплахата: „Ще ти пусна в интернет клип, ако не направиш това или онова“.

Трябва да има прецизна легална формулировка както е кибертормоз, за да се задействат адекватно органите - комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, полицията, педагозите, педагогическите съветници и др.

Манипулацията на снимки

Най-важният въпрос е дали изкуственият интелект е наш враг или наш партньор в борбата с кибертормоза, каза Маноил Манев. И посочи, че изкуственият интелект има свои морални норми, които обаче сам си пише според ситуацията. Депутатът сподели, че готвейки се за дискусията, се е опитал да накара единия от известните изкуствени интелекти да манипулира снимка на произволен човек. Не успял. Но когато след час-два му казал, че на снимката е самият той , изкуственият интелект я подправил според указанията. По този въпрос трябва да се помисли много сериозно, предупреди Манев.

Регионални екшън планове

Създаване на регионални екшън планове срещу насилието на деца в нета е една от големите цели на кампанията "Киберзащитници", която Българска академия за сигурност и медия "Стандарт" провеждат вече четвърта година. Благодарение на нея над 190 000 деца бяха спасени от кибертормоз. Това заяви издателят и главен редактор на "Стандарт" Славка Бозукова, откривайки форума "Заедно срещу детския кибертормоз" в Стара Загора. Председател на Българска академия за сигурност е изтъкнатият израелски експерт по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. "Стандарт" е основен партньор на кампанията, медията всяка седмица публикува в картинки практически съвети към деца и родители, за да разпознават опасностите в дигиталното пространство и да реагират правилно.

Четири стъпки в борбата срещу насилието над ученици в нета очерта г-жа Бозукова. Първата и най-важна стъпка са образователните програми, каза тя и разказа опита на СУ "Христо Ботев" в град Септември. Това е пилотното училище по програма "Киберзащитници". В резултат на обучението, направено от проф. Бронфенбренер, процентът наранени деца в школото е най-ниският в Европа.

Световен приоритет

По света, включително и у нас, борбата с детския кибертормоз се превръща в приоритет номер едно за институциите. Макар през последните години процентът на пострадалите деца да е леко намалял, статистиката остава тревожна – едно от всеки три деца става жертва на тормоз в мрежата, заяви проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българската агенция за сигурност.

Институциите зад един фронт и непрекъсната денонощна защита

Той разказа израелския опит. В съвместни действия срещу онлайн насилието се включват Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и други институции. Всички те участват в специално подразделение, създадено за по-ефективна борба с детския кибертормоз.

В сърцевината на системата стои оперативен център, който работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Там деца и възрастни могат да подадат сигнал по телефон или онлайн – независимо дали става дума за въпрос, за оплакване или за сериозен случай на насилие.

След всяко обаждане се задейства механизъм с три възможни реакции: ако сигналът е от граждански характер, на място се изпраща специалист; когато се налага психологическа помощ, се включва детски психолог – по телефона, в училище или чрез социалните служби; а ако има данни за престъпление, случаят се препраща незабавно към полицията и прокуратурата за повдигане на обвинение.

Ограничения за смартфони и промяна на навиците онлайн

Статистиката показва, че децата използват интернет основно чрез смартфоните си – два пъти повече, отколкото чрез лаптопи. Това ги прави по-уязвими, тъй като достъпът до мрежата е непрекъснат и неконтролиран. Именно затова повече от 25% от държавите по света вече налагат ограничения върху ползването на мобилни телефони от деца – не само в училищата, но и извън тях. В някои страни децата под 16 години нямат право да притежават смартфон, а обществото все по-рядко възприема тази мярка като крайност.

Виваком осигурява защита

„Киберсигурността има много аспекти, но превенцията е ключова. Има няколко конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети – първо, защита на компютрите на децата и на училищата, и второ, изграждане на защитна стена, която контролира достъпа до сайтовете, които могат да се посещават. Такава защита предлагаме във Виваком.“, заяви Даниел Колев, специалист корпоративни продажби във Виваком.

По думите му, съвременните технологии и хакерите използват множество методи за достъп и манипулация, затова защитата е от решаващо значение.

„Децата трябва да бъдат образовани какво могат и какво не трябва да правят с компютъра. Ако не започнем навреме с превенцията, битката е загубена“, подчерта Колев.

Обща отговорност на семействата, училищата, институциите

Киберсигурността вече не е абстрактно понятие, а част от ежедневието на всяко семейство и училище. Тя не се свежда само до технологии, а е съвкупност от процеси, добри практики и осъзнато поведение, което защитава както данните, така и психиката на децата. Това подчерта Онник Таракчиян, главен експерт в Министерството на образованието и науката, според когото защитата от онлайн заплахи е обща отговорност на цялото общество.

По думите на Онник Таракчиян, основните рискове за децата в училищна възраст са онлайн тормозът, измамите и изнудването. Тези заплахи често се случват чрез споделяне на снимки, лична информация или неподходящо съдържание, както и чрез контакти с непознати в интернет.

Ролята на родителите

В училище каквото трябва, ще се напари – и допълнителни програми, и допълнителни часове. Убедена съм в експертизата на всички вас, учители, директори, педагогически съветници, психолози, вие ще си свършите прекрасно работата. Но, когато децата се приберат вкъщи, какво се случва? Дали има достатъчно контрол от страна на родителите, попита народният представител от ГЕРБ Илиана Жекова. И разказа стряскащ случай.

Миналата седмица в сградата на Народното събрание по нейна покана били над 70 деца от 3 и 4 клас на едно казанлъшко училище. Жекова разговаряла половин час с учениците. Темата, от която те най-много се вълнували, била дали телефоните ще бъдат забранени в училищата. Тогава приканих да вдигнат ръка тези деца, които вкъщи имат някакво родителско ограничение за ползването на електронни устройства. От 70 деца само 1/3 вдигнаха ръка, че имат ограничения, сподели Жекова.

Нашите усилия трябва да са съвместни с тези на родителите, категорична бе тя.

Нулева толерантност към насилието

„Ние трябва да говорим по темата кибертормоз. Запознах се подробно с програмата. Много пъти сме засягали този въпрос и е време да се предприемат конкретни мерки срещу набъбващия проблем.“, каза заместник-кметът на Стара Загора Надежда Чакърова.

„Ние сме с нулева толерантност към всякаква форма на агресия. Кибертормозът е огромно предизвикателство за младото поколение. Важно е децата да се научат да разпознават фалшивите новини и заплахите онлайн. Процентът, който посочи г-жа Бозукова, е стряскащ. Необходимо е да се изготви ясен екшън план и да се предприемат законодателни мерки, включително инкриминиране на кибертормоза“, подчерта Чакърова.

Приоритет № 1 на Стара Загора

Битката с кибертормоза над деца е приоритет № 1 за област Стара Загора, заяви губернаторът Неделчо Маринов. „Независимо колко време ще ти отнеме, колко ще ти струва“, допълни областният управител.

Той се обърна към участниците в събитието и като родител с молба учителите и директорите на училища да направят така, че всички в обществото „заедно да се справим с това жестоко предизвикателство“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com