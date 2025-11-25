Инсп. Борис Минков: Нужен е фокус върху превенцията, обученията и по-добра координация между институциите

Няколко са основните насоки при разследване и превенция на кибертормоза и сексуалната експлоатация на деца в интернет, каза инспектор Борис Минков от 4-то Районно управление, специалист в детско-педагогическите въпроси, по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, проведен в Пловдив.

По думите му се наблюдава ръст на порнографското съдържание, свързано с деца, а много от случаите са изключително тежки и оставят дълбоки последствия за пострадалите. „Попаднахме на педофил, който притежаваше снимки на деца на възраст между 7 и 10 години“, заяви той, като подчерта сериозността на проблема.

Инспектор Минков предупреди, че голяма част от престъпленията не се регистрират или се подават закъснели сигнали. Това затруднява разследванията, особено защото извършителите често действат скрити зад екрани и е трудно да се установи кой стои зад компютъра. Затова при подаване на сигнал е важно да се съхрани устройството на пострадалия — като потенциално доказателство.

Разследването на киберпрестъпления често се усложнява от пренасочването на сигналите към различни звена — при сигнали, свързани с финансови транзакции или фалшиви профили, част от случаите се препращат към икономическа полиция, а порнографските материали в много случаи достигат до ГДБОП. „Понякога капацитетът на районните управления е недостатъчен за провеждане на пълни разследвания“, каза Минков.

Той обърна внимание и на факта, че щетите за детската психика са често необратими: клиповете и снимките се разпространяват и остава „няма връщане назад“.

В заключение инсп. Минков подчерта необходимостта от системни обучения — както за деца, така и за родители и учители — защото „децата лесно се подвеждат“. Само чрез превантивна работа, повишаване на дигиталната грамотност и по-добра координация между институциите, според него, могат да се ограничат тежките последици от кибертормоза.





