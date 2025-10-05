Парламентът със спешни мерки срещу тормоза на деца в нета /ОБЗОР/
Мащабна дискусия в Кюстендил начерта екшън план срещу онлайн насилниците
Комуникационни мрежи, които се предлагат на училищата, винаги са подбрани според индивидуалните нужд...
Педофилите говорят на езика на децата, ползват техния жаргон
Той увери, че на местно ниво ще продължат с превенцията
Тя поиска координирани действия между родители и институции
Най-застрашени са децата в 4. клас, каза председателят на Българска академия за сигурност
Борбата трябва да се води от всички институции заедно, каза Камелия Стефанова
Нужна е адекватна законова рамка, каза народният представител
Само заедно ще изградим устойчива защита на децата, каза инж. Огнян Атанасов
Увеличава се тормозът над деца
Предлагат да бъде изготвен регистър и експертен съвет
Обединяване на институциите в защита на децата в нета
Имаме и специална платформа, в която инженерите следят за трафика и устройствата, каза още Атанасов
Кутии за анонимни сигнали в училищата предлага Георги Динев
Тя изтъкна нуждата от обучение не само на децата, но и на родителите
Общите усилия между властите, неправителствените организации и бизнеса, могат успешно да атакуват на...
Спасени са над 190 000 деца от нараняване в нета
Над 10 мерки за защита на учениците в онлайн пространството
Бургас с предложения за поправки в законодателството
Променят НК и НПК, за да има по-строги наказания за онлайн тормоз