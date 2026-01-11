Отиде си велик музикант

Боб Уиър, ритъм китаристът на групата Grateful Dead, е починал на 78-годишна възраст, съобщиха Асошиейтед прес и ДПА, цитирани от БТА.

Уиър е един от членовете на оригиналния състав на бандата при основаването ѝ през 1965 г. в Порто Алто, Калифорния. За основател на Grateful Dead официално се смята Джери Гарсия, който почина през 1995 г., след което групата окончателно прекрати дейността си.

Според изявление, публикувано в официалната страница на китариста и певеца в Инстаграм, Уиър "е починал от хронични белодробни проблеми".

"С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Боб Уиър", се казва в изявлението, като се допълва: "Той си отиде мирно, заобиколен от близките си, след като смело се бореше с рака по начина, по който само Боби умееше. За съжаление, той почина вследствие на хронични белодробни проблеми."

Уиър се присъединява към първия състав на Grateful Dead, първоначално известни като Warlocks, когато е едва на 17 години.

През кариерата си той е удостоен с наградата Kennedy Center Honors, с "Грами" за цялостно творчество и е въведен в Залата на славата на рокендрола.

Grateful Dead стават известни със своя жанров фюжън от рок, джаз и фолк, който се превръща в символ на контракултурното поколение от 60-те години. Сред най-емблематичните им песни са Uncle John"s Band, Casey Jones и Touch of Grey.

През юни миналата година Уиър изнесе първия си концерт в Лондон от повече от две десетилетия, като се качи на сцената на "Роял Албърт Хол" заедно с Кралския филхармоничен концертен оркестър и своята група Wolf Bros.

