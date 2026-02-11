Упс...тя си продаде всичко...За 200 млн. долара!

Поп иконата Бритни Спиърс окончателно затвори една златна глава от живота си – и я превърна в чек за около 200 милиона долара. 44-годишната звезда е продала правата върху целия си музикален каталог на независимия издател Primary Wave в края на декември, научи BBC. Сделката е сключена на 30 декември, а сумата се оценява на приблизително 200 млн. долара (146 млн. паунда), макар точните параметри да не са публично обявени.

Това означава, че хитове като „…Baby One More Time“, „Oops!… I Did It Again“, „Toxic“ и „Gimme More“ вече имат нов стопанин. Песни, които не просто оглавяваха класациите, а дефинираха цяло поколение – от ученическите дискотеки до MTV ерата.

От Primary Wave не коментират официално сделката, а представители на певицата също запазват мълчание. Но ходът идва в момент, в който Спиърс вече ясно заяви, че няма намерение да се връща в музикалната индустрия. През януари 2024 г. тя категорично обяви, че „никога повече“ няма да прави музика. Последната ѝ песен беше дуетът с Елтън Джон от 2022 г.

Издателството не е случаен играч. Primary Wave държи права върху наследствата на легенди като The Notorious B.I.G., Принс и Уитни Хюстън. Компанията е основана преди две десетилетия от музикалния мениджър Лорънс Местел, след като придобива 50% от дела на Кърт Кобейн в каталога на "Nirvana".

Спиърс не е единствената звезда, която „осребрява“ миналото си. Брус Спрингстийн продаде архива си на Sony Music през 2021 г. за внушителните 500 млн. долара. Джъстин Бийбър подписа сделка за около 200 млн. долара с "Hipgnosis Songs Capital" през 2023 г. Сред имената, разделили се с каталозите си, са още Джъстин Тимбърлейк и Шакира.

С над 150 милиона продадени албума по света и девет студийни проекта от дебюта си през 1999 г., Спиърс остава една от най-продаваните жени в поп историята. Но зад блясъка стои бурна лична сага. През 2021 г. тя сложи край на 13-годишното си попечителство – правен режим, който поставяше финансите и личния ѝ живот под контрола на баща ѝ.

През 2023 г. певицата издаде мемоарите си „The Woman in Me“, където разказа за живота под надзор, за страха, контрола и желанието за свобода. В края на 2025 г. бившият ѝ съпруг Кевин Федърлайн също публикува книга със заглавие „You Thought You Knew“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com