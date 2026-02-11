Отиде си известен актьор

Джеймс ван дер Бийк, звездата от сериалите "Dawson's Creek" и "Varsity Blues", почина на 48-годишна възраст. Тъжната новина съобщиха неговото семейство и съпругата му в социалните мрежи.

В публикуван пост се посочва, че актьорът „е посрещнал последните си дни с кураж, вяра и достойнство“. Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво, предава Нова тв.

"Нашият любим Джеймс Дейвид ван дер Бийк почина спокойно тази сутрин. Той посрещна последните си дни с кураж, вяра и достойнство. Има много, което искаме да споделим относно неговите желания, любовта му към човечеството и свещеността на времето. Тези моменти ще дойдат", пишат още близките му.

