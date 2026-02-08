Четирима искат да изиграят Парцалев. Търсят се нови Лолова и Мутафова

Четирима актьори се надпреварват за ролята на Георги Парцалев. Един от продуцентите на филма за любимия български актьор е журналистът Георги Тошев.

"Да, ще има филм, първоначалната идея беше той да бъде игрален, работя повече от 6 години върху творчеството, наследството на Парцалев. Днес съм в Сапарева Баня, за което благодаря на Фонд "Култура", защото книгата обикаля малките населени места. Утре в 11:00 ч. в село Паталеница. Срещите са невероятни, защото винаги се появява човек, който е срещал Парцалев и има някакъв артефакт от него", каза Тошев в студиото на "България сутрин".

"Основното е от неговата братовчедка, която наскоро почина, за съжаление. Тя беше основен източник на автентична информация или свидетелства за самия него. Парцалев е живял малко, той си отива на 64 години. Проблемът е, че е имал толкова динамичен живот, че нито един филм не може да покаже всичко. Едва ли шест епизода, каквато е уговорката, или десет, които бихме направили, ще поберат всичко", допълни журналистът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Сценарият вече е в ход.

Главната роля

"Има актьори, които са потенциални изпълнители на главната роля. Във филма трябва да има млади актриси, които да изиграят Татяна Лолова и Стоянка Мутафова. Това е изключително сложно, защото това са много обичани актьори. Не е толкова важно физически те да си приличат. Нашият филм няма да се занимава толкова с живота на Парцалев, а по-скоро да разкажем за времето. За мен е важно този актьор да носи аурата на Парцалев", подчерта Георги Тошев.

Оказва се, че част от колегите на Парцалев са писали доноси срещу него.

"Има съмнения за някои много известни актьори, които са седели на неговата маса, а в същото време са писали доноси до ДС. Няма да се стремим да разкажем живота му едно към едно, защото е невъзможно, но ще използваме основни случки, за да разкажем за това време", поясни журналистът.

Той призова да не забравяме малките населени места - там, където хората още пазят паметта.

