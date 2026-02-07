Отиде си култов рок певец

Черен ден за света на рока. На 47-годишна възраст почина фронтменът на американската група 3 Doors Down. Бандата съобщи тъжната новина в социалните мрежи.

„С любимата си съпруга Дженифър и семейството си до себе си, той почина мирно, заобиколен от близки, в съня си след смелата си борба с болестта“, се казва в съобщението.

„Брад помогна да се прекрои мейнстрийм рок музиката, като съчета пост-гранж звучене с емоционално директно писане на песни и текстове, които резонираха с ежедневните слушатели. Писането на Брад се превърна в културен ориентир за едно поколение, с някои от най-устойчивите хитове на 2000-те, включително пробивния хит на бандата „Kryptonite“, който той е написал в час по математика, когато е бил само на 15 години“, пишат още от групата.

„Той беше отдаден съпруг на Дженифър, а добрината, хуморът и щедростта му докоснаха всеки, който е имал късмета да го познава. Най-близките до него ще помнят не само таланта му, но и топлината, смирението, вярата и дълбоката му любов към семейството и приятелите си“, гласи изявлението.

Арнолд беше основател, вокалист и оригинален барабанист на 3 Doors Down. Певецът обяви през май миналата година, че води битка с рак на бъбреците в четвърти стадий.

