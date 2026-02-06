„Първа помощ при бърнаут“ - как да върнем спокойствието в ежедневието си

„Първа помощ при бърнаут“ от Емили Балестерос е най-новата книга в каталога на издателство „Софтпрес“. Тя е практичен наръчник за справяне със стреса, хроничната умора и усещането за постоянна претовареност.

В условията на забързано ежедневие и високи изисквания все повече хора се сблъскват с прегарянето – състояние, което засяга както професионалния, така и личния живот. Липсата на енергия, загубата на мотивация и постоянният стрес се превръщат в част от ежедневието на хиляди хора.

В книгата си Емили Балестерос предлага конкретни и лесни за прилагане стратегии, с които читателите могат да разпознаят ранните признаци на прегаряне и да направят реални промени в начина си на живот. Сред темите са управлението на стреса, поставянето на лични граници, възстановяването на енергията и постигането на по-добър баланс между работа и почивка.

„Бърнаутът не е знак за слабост, а сигнал, че тялото и умът ни имат нужда от промяна и грижа. Малките ежедневни стъпки могат да доведат до голяма промяна в начина, по който се чувстваме и живеем“, споделя авторката.

Написана на достъпен език и подкрепена с примери от реалния живот, „Първа помощ при бърнаут“ е насочена към широка аудитория – хора с натоварено ежедневие, професионалисти в различни сфери и всички, които търсят по-здравословен и спокоен ритъм на живот.

Емили Балестерос е американски автор, коуч по управление на бърнаут и експерт по психология на работното място, чиято мисия е да помага на хора да преодоляват стреса, претоварването и хроничната умора чрез практични, научно обосновани стратегии. Балестерос има магистърска степен по индустриална и организационна психология и преди да се посвети на собствена практика, работи в корпоративно обучение и развитие.

В „Първа помощ при бърнаут“ Балестерос комбинира професионалния си опит с анализ на културните и психологически причини за бърнаута, предлагайки конкретни инструменти за справяне със синдрома на прегаряне.

Емили е активна в социалните медии под акаунта @emilybruth, където споделя съвети за управление на стреса. В Instagram тя има над 40 000 последователи, а нейното съдържание привлича аудитория, която търси подкрепа в постигането на по-здравословен и балансиран начин на живот.

Освен в социалните мрежи, Балестерос е чест гост в подкасти и обучения, участва в разговори за психичното здраве и работи с професионални екипи, като споделя своите подходи към предотвратяване и справяне с бърнаут.

