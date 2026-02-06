Британското дуо TENDER идва в София

Британското електронно и алт-поп дуо TENDER обявява завръщането си на сцената с нова музика, нов албум и европейско турне, което ще ги доведе и в България. На 17 октомври City Stage ще посрещне TENDER за концерт в София – част от турнето, което съпътства анонса на техния четвърти студиен албум Where The Waves Break, който ще излезе през юни 2026. Билетите за събитието влизат в продажба на 9 февруари в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 29 евро.

Новината за концерта идва в същия ден, в който групата официално обявява и предстоящия си нов албум – проект, който бележи най-уверения и цялостен етап в развитието на TENDER. Where The Waves Break е албум за напрежението между противоположностите – светлина и мрак, покой и хаос, увереност и съмнение. Вдъхновен от родителството, порастването и личната стабилност, албумът е първият, който TENDER самопродуцират изцяло – звучене, което е по-директно, по-луксозно и по-уверено от всякога. Част от концепцията на проекта е и постепенното представяне на музиката, вдъхновено от лунните цикли – метафора за емоционалния прилив и отлив, който определя човешкият опит.

Централно място в тази нова ера заема и “Heavy” – едно от ключовите парчета от предстоящия албум. Песента е честен и уязвим портрет на личностната криза и самоосъзнаването – за моментите, в които имаш всичко необходимо, за да бъдеш щастлив, но усещаш тежестта на собствените си съмнения. “Heavy” задава тона на Where The Waves Break и показва TENDER в най-директната и емоционално оголена форма досега.

Създаден през 2015 г. от James Cullen и Dan Cobb, проектът TENDER се утвърждава като едно от най-разпознаваемите имена на съвременната електронна сцена, балансирайки интимността на bedroom pop с мащабно, фестивално звучене. С три високо оценени албума (Modern Addiction, Fear of Falling Asleep и Flux), стотици милиони стриймове и подкрепа от медии като NPR и Stereogum, дуото навлиза в период на пълна творческа автономия.

Концертът на 17 октомври в City Stage ще включва, освен новия материал и любими песни от каталога на групата. Билетите за събитието влизат в продажба на 9 февруари в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 29 евро. Следете допълнителна информация за събитието във Facebook, както и сайта и социалните мрежи на Fest Team за всички новини около концерта.

