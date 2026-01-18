Нина Николина кръстосва култури в Пловдив

Концерт спектакълът „Кръстопът на културите“ на Нина Николина обединява ценители на 24 януари в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив. С нея на сцената излизат и шеметните артисти на ансамбъл „Тракия“. Проектът представя многообразието на европейския фолклор чрез иновативен музикален прочит. Вдъхновител на идеята е самата Нина Николина, която заедно с ансамбъл „Тракия“ и формация „Магическите гласове“ ще изгради мост между България, Хърватия, Албания, Гърция, Италия, Испания, Румъния и Украйна.

„В свят, в който често сме разделени, музиката остава последната територия на истинското единство. „Заедно“ е състояние на духа, което превръща различните фолклорни пластове в обща история. На сцената ние не просто смесваме ритми от Балканите и Европа – ние изграждаме мостове и кръстосваме пътищата си. Вярвам, че когато сме заедно в изкуството, ставаме по-способни да бъдем заедно и в живота.“, споделя Нина Николина като автор на концепцията. В шоуто участват и някои от най-значимите имена от джаз и етно жанра: Калин Вельов (барабани/перкусии), Мартин Ташев (тромпет), Петър Йорданов-Бъни и Петър Миланов, Бисерка Пиларска и Таня Първанова (вокали).

Събитието е с вход свободен. „Заедно“ е и името на проекта на община Пловдив, който обединява множество и различни културни събития до края на март.

