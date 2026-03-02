KhanЪ с премиера на нов албум

На 30 май малката сцена на Vidas Art Arena ще бъде домакин на специална вечер, посветена на съвременната музика, която смело преплита традиция и модерно звучене. Група KhanЪ ще представят на живо своя нов албум „Битка“ – издание, което събира в себе си преломните моменти и творческите търсения на бандата през последните години и превръща изминатия път в музикален разказ за сила, общност и устрем.

Вечерта ще бъде открита от дует Verya – музикалният проект на сопраното Мария Анастасова и арфистката Ивайла Тодорова. Дуото съчетава световен фолклор, музика от филми и популярни видео игри, изграждайки ефирна, но въздействаща атмосфера, в която глас и арфа се преплитат в мост между минало и настояще. Сред репертоара им присъстват произведения от вселените на The Witcher 3, Baldur’s Gate 3 и Skyrim, както и авторски аранжименти, които вече им носят силен интерес от публиката в цялата страна.

След тях на сцената ще излязат гръцките BAiLDSA – високоенергийна балканска punk-n-roll формация от Солун, създадена през 2008 г. С характерната си експлозивна смес от балкански и ромски мелодии, пънк, ска, реге, дъб, рап и рок, групата е добре позната със своите динамични концерти из цяла Европа. BAiLDSA носят послание за солидарност, свобода и съпротива срещу социалното разделение, а музиката им е едновременно празник и позиция.

Кулминацията на вечерта ще бъде премиерата на „Битка“ – новия албум на KhanЪ. „Битка“ е символ на пътя, извървян рамо до рамо с тяхната „чета“ през последните две години – за малките и големите победи, за жертвите в името на делото и за вътрешните и външни сблъсъци, които изграждат характера. От морския бряг до балканския връх, през гъсти гори и златни поля, албумът носи усещане за поход и движение напред. Повече от 15 години KhanЪ изграждат разпознаваем стил, съчетаващ традиционна българска и балканска музика с рок и метъл, а в звученето им се срещат гайда, кавал, тамбура, уд и саз с тежки китарни рифове и мощни барабани. Тематиката обхваща както исторически сюжети, така и съвременни социални и лични теми, представени през характерния артистичен почерк на групата.

Походът на Khanъ към един по-зрял, по-целенасочен и още по-силен като емоционално въздействие етап от творчеството им ще кулминира в “Битката” за София на 30 май на малката сцена на Vidas Art Arena, редом с дует Verya и гръцките им съмишленици от BAiLDSA. Билетите вече са налични на ticketstation.bg на цени, започващи от 20 евро.

