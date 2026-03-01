"Аладин" отново прави чудеса в НДК

„Аладин“ се завръща на 9 март в зала едно на НДК. Сценичната адаптация, вдъхновена от емблематичния мюзикъл на Дисни, отвежда зрителите в света на Аграба чрез жива музика, танц и впечатляваща визуална среда. Режисурата на Петко Бонев развива историята като живо сценично приключение за цялото семейство. Репликите звучат на български език, а песните се изпълняват в оригинал на английски със субтитри, запазвайки характерното звучене на музиката на Алън Менкен. “A Whole New World”, “Friend Like Me” и “Prince Ali” се открояват като ключови музикални акценти в спектакъла.

Особено ярко присъствие има Джинът в изпълнение на Даниел Добрев – персонажът, който задава темпото на представлението и създава пряка връзка с публиката чрез хумор и сценична енергия. В главните роли са Георги Георгиев като Аладин и Кристияна Атанасова като принцеса Жасмин, заедно с Тихомир Трифонов в ролята на Джафар, Боян Стоянов като Яго и Красимир Добрев като Султана.

Визуалната среда обединява сценография и костюми на Ася Стоименова, хореография на Анна Пампулова и художествено осветление на Валентин Андонов, допълнени от 3D мапинг на Лора Руневска, чрез който сцената се трансформира плавно и без прекъсване на действието. Продукцията е на Държавна опера – Варна. Над 80 артисти – солисти, ансамбъл, балет и оркестър – изграждат живото звучене на спектакъла, а музиката звучи на живо под диригентството на Страцимир Павлов.

