Едит Пиаф оживява в зала "България"

Има гласове, които продължават да звучат независимо от времето. Има истории, които се разказват отново и отново, защото носят пулса на една епоха. На 20 март в зала „България“ сцената ще се превърне в пространство, където животът на Едит Пиаф ще бъде пресъздаден чрез музиката, Вера Шандел&Ангел Заберски трио и специалните гости Мими Николова и Александра.

Спектакълът „Животът на Едит Пиаф“ включва някои от най-знаковите песни на легендарната френска певица, подредени в сценична линия, която следва ключови моменти от живота и кариерата ѝ. Музиката и словото изграждат контекст, в който всяка песен очертава сцена, състояние или избор, без излишни обяснения. Режисьор е Марияна Арсенова.

Вера Шандел е в центъра на сцената заедно с Ангел Заберски – пиано и аранжименти, Борис Таслев – контрабас, и Стоян Янкулов – ударни. Емблематичното присъствие на Мими Николова и младата изпълнителка Александра очертават среща между няколко поколения.

Създателите на биографичния спектакъл отправят покана към публика от различни възрасти – с подарък-билети за родени преди или през 1946 г. и след или през 2006 г. Преживяването ще бъде споделено и с глобална аудитория. Благодарение на стрийминг платформата 7Arts, „Животът на Едит Пиаф“ ще се излъчи на живо за зрители по целия свят.

