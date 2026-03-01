Робот от Женева оценява бг творби

Необичаен фен на изящното изкуство дефилира в Арт клуб „Дипломат“ - хуманоидният робот Робърт пристигна на Царя 6, за да види платната от изложбата на Радиона Никова „Трансфигурации“. Специалният гост, който се оказа от Женева, се прояви като галантен ценител на музите – „коментира“, че изкуственият интелект няма как да замени живия талант. Робърт „направи“ комплимент на домакините, че съчетават живописта с модерните технологии и с „още нещо“, както се казваше в безсмъртния хит „Оркестър без име“ – в този случай афтър парти, посветено на 90-те: Бритни Спиърс и „Спайс гърлс“, коктейли „Кари Брадшоу“ и MTV...

