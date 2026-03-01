Дара с признание за песента, която ще ни представи на Евровизия

„Bangaranga“ наистина беше фаворит и в моето сърце. Има вътре послание, има народни звуци, много силен балкански стил, енергия и много силна музика според мен“, призна DARA пред БНТ, след като стана ясно, че именно с тази песен България ще се представи на Евровизия във Виена на 14 май.

Изпълнителката сподели, че е искала да покаже различни лица от себе си, но е имала и притеснения дали публиката ще разпознае „истинската“ DARA. „Исках да представя на публиката разнообразие, да успее да ме види в различни стилистики и се чудех дали ще разпознаят коя съм аз. И много ми харесва, че в крайна сметка за 10 години те познават кой е образът, който най-много ми отива и кой е най-правилното, с който аз мога да представя България“, каза тя.

DARA подчерта, че е готова да приеме всяка нова посока по пътя към конкурса. „Готова съм да приема формата на вода и просто да следвам посоката, която тепърва предстои“, заяви певицата, намеквайки, че подготовката тепърва ще набира скорост.

Екипът й вече работи усилено по визията за сцената. „Аз съм подготвена със всички аутфити, имаме екип, който е готов със различни концепции. Подготвени сме със всичко. Очаквам да разбера в най-скоро време кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият директор, със когото ще работим. И сега тепърва всичко ще се променя. Танците, сцената, костюмите“, разкри тя.

На сцената във Виена DARA обещава не просто силно представяне, а мисия. „Сигурно се обещавам, че ще представя България по най-добрия начин. Дали чрез пеене на сцената, дали чрез разговори и запознанства. Винаги съм смятала, че мога да съм добър дипломат и човек, който да прави мостове между народите. И това е моя мечта“, каза тя, уверена, че „Bangaranga“ ще носи не само ритъм, но и послание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com