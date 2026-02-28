Магьосникът, който спаси Линдзи Вон

Ужасното падане на Линдзи Вон по време на първия й старт на Зимните олимпийски игри се превърна в една от водещите теми на спортния форум.

Американската скиорка накара целия свят да се моли за нея, след като по спешност бе откарана в местна болница, а след това и транспортираната към САЩ с медицински самолет за последващи процедури.

Линдзи Вон сподели, че почти е изгубила крака си след кошмарното падане по време на спускането на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026.

В публикация в Instagram в понеделник тя написа, че травмите ѝ са далеч повече от известните на широката общественост до момента - нараняванията са отключили синдром на компартмента, при който налягането в мускула достига опасни нива заради кръвотечение или подуване. Това ограничава кръвообращението и води до трайно нараняване при липса на бързо и адекватно лечение.

"При толкова много травми в една област в тялото се образуват места, на които има твърде много кръв, чието циркулиране е ограничено и тя на практика унищожава всичко", разказа Вон.

Тя добави, че лекарят на американския отбор Том Хакет, който е ортопед и хирург, е спасил крака ѝ с фасциотомия. "Той отвори проблемното място, остави го да диша и ме спаси. Изминах дълъг път и със сигурност това е най-силната болка, която съм изпитвала в живота си", добавя Вон.

На 8 февруари Вон участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но не успя да завърши състезанието заради падане. След инцидента американката беше евакуирана с хеликоптер, след което претърпя няколко операции.

„Най-накрая излязох от болницата. След близо две седмици, в които бях практически неподвижна в болнично легло, най-накрая съм достатъчно здрава, за да се преместя в хотел.

Все още не е моят дом, но е огромна стъпка. Сега ще се съсредоточа върху рехабилитацията и постепенното преминаване от инвалидна количка към патерици след няколко седмици", написа американката в профила си в Инстаграм.

Кошмар, умножен по сто

Скиорката oпределя получената травма като "най-екстремната, болезнена и предизвикателна" от всички, с които се е сблъсквала досега, но умножена по сто. Но важното е, че ситуацията е бил овладяна.

"Ще отнеме около година, за да заздравеят всички кости, след което ще реша дали искам да премахна целия метал или не, а след това ще се подложа на операция отново, за да поправя окончателно предната си кръстна връзка. Ще бъде дълъг път, но ще стигна до там“, добави Вон.

На 30 януари тя падна по време на състезание за Световната купа и скъса предната си кръстна връзка. Въпреки контузията, тя участва на Олимпийските игри. 41-годишната Вон е олимпийска шампионка от 2010 година и двукратна бронзова медалистка от Зимни игри. Американката има и два златни и по три сребърни и бронзови медала от Световните първенства, а освен това е четирикратна носителка на Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Ски легендата загуби и кучето си

Очевидно е, че Линдзи Вон преживява едни от най-тежките дни в живота си. Легендарната американска скиорка сподели в емоционална публикация в Instagram, че нейното куче Лео е починало само ден след ужасяващия x инцидент на зимните Олимпийските игри през 2026 г.

Докато тя се е борела с болката в болницата, Лео също се влошил рязко.

Вон разкри, че Лео е бил диагностициран с рак на белия дроб, след като преди година и половина е преборил лимфом. В деня на падането й състоянието му се влошило драматично, а на следващия ден, 9 февруари, той е починал.

