Оже-Алиасим избегна капана, Тиафо направи големия обрат на деня

Франсис Тиафо беше само на крачка от отпадане на „Ролан Гарос“, но 19-ият поставен намери път обратно в мача и се наложи над Жайме Фария след драматичен петсетов обрат. Американецът надви португалеца с 4:6, 6:7(2), 7:6(4), 6:1, 6:2 след 3 часа и 59 минути игра в Париж. Успехът го превърна в първия американски тенисист след Андре Агаси, достигнал четвъртия кръг на турнира в две поредни години. Агаси направи това в периода 2001-2003 г.

Тиафо обърна мач, който изглеждаше загубен

Фария беше близо до най-голямата победа в кариерата си, след като спечели първите два сета и сервираше при 4:3 в третата част. Точно тогава Тиафо се намираше само на пет точки от отпадане.

Американецът обаче вдигна натиска върху сервиса на съперника си и стигна до три точки за пробив. След като не успя да реализира първите възможности, той използва четвъртата, когато Фария сбърка форхенд, и върна интригата в мача.

Този пробив промени посоката на двубоя. Тиафо заигра по-агресивно от основната линия, наложи по-високо темпо и взе тайбрека на третия сет, за да остане жив в турнира.

„Беше страхотно“, каза Тиафо. „Дори да ви кажа, че се чувствам уморен, няма значение. Просто се чувствам добре, че преживях това. Не изглеждаше добре през голяма част от този мач. Просто си дадох още един шанс да остана в турнира.“

След спасението дойде пълният контрол

След като измъкна третия сет, Тиафо напълно обърна ритъма на срещата. В четвъртата част той даде само един гейм на Фария и бързо изравни резултата.

В решаващия сет американецът продължи да натиска и проби два пъти сервиса на португалеца. Така той довърши обрата и си осигури място във втория кръг на елиминационната фаза на турнира.

Следващото изпитание пред Тиафо ще бъде Матео Арналди. Италианецът също мина през петсетова битка в събота, след като надделя над Рафаел Колиньон с 6:4, 6:7(5), 5:7, 6:4, 7:6(10:4).

Оже-Алиасим също оцеля в тежък мач

В късния двубой четвъртият поставен Феликс Оже-Алиасим (на снимката горе) избегна сериозна изненада срещу американеца Брандън Накашима. Канадецът спечели с 5:7, 6:1, 7:6(4), 7:6(1) и също продължи към четвъртия кръг.

Оже-Алиасим загуби първия сет, но след това започна да диктува разиграванията с форхенда си. В третата част той се измъкна от 1:4, а при 4:5 спаси сетбол със силен уинър от форхенд, преди да вземе тайбрека.

В четвъртия сет канадецът допусна ранен пробив, но успя да се върне и отново доведе частта до тайбрек. Там той загуби само една точка и приключи мача с 15-ия си ас.

Канадецът остана сред малкото оцелели фаворити

С тази почти четиричасова победа Оже-Алиасим изравни най-доброто си класиране на „Ролан Гарос“. Той достигна четвъртия кръг и през 2022 и 2024 г.

Канадецът остава един от само двамата тенисисти от Топ 10, които продължават в схемата, заедно със втория поставен Александър Зверев.

В следващия кръг Оже-Алиасим ще играе срещу Алехандро Табило. Чилиецът отстрани надеждата на домакините Моиз Куаме с 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(9).

При победа срещу Табило канадецът ще запише значимо постижение - участие на осминафинал и на четирите турнира от Големия шлем.

