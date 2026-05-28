Джокович пренаписа историята на Големия шлем в Париж

Новак Джокович подобри рекорда на Роджър Федерер за най-много изиграни мачове в един турнир от Големия шлем, след като се класира за третия кръг на Ролан Гарос в Париж. Третият поставен сърбин победи представителя на домакините Валентин Ройе със 6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3 след 3 часа и 47 минути игра.

Това беше 120-ият мач на Джокович на Откритото първенство на Франция. Досегашното върхово постижение принадлежеше на Федерер, който изигра 119 срещи на Уимбълдън.

Историческа вечер след труден трети сет

Джокович започна уверено и взе първите два сета със 6:3 и 6:2, но Ройе отказа да се предаде пред своя публика. Най-оспорван се оказа третият сет, в който двамата си размениха общо четири пробива и вкараха мача в тайбрек.

Сърбинът имаше мачбол при 6:5 в решителните точки на сета, но не успя да приключи срещата. Французинът се възползва от шанса си и спечели тайбрека с 9:7 точки, за да удължи двубоя и да върне напрежението на корта.

Джокович обаче не позволи мачът да се превърне в още по-голяма драма. В четвъртия сет той отново наложи контрол, стигна до необходимия пробив и затвори срещата със 6:3.

Следващото препятствие е Жоао Фонсека

В третия кръг Джокович ще срещне Жоао Фонсека. Португалецът, който е 28-и в схемата, стигна напред след обрат срещу хърватина Дино Призмич с 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.

Победата на Фонсека дойде след тежко начало и два загубени сета, но португалецът обърна напълно хода на мача. Така той си осигури сблъсък с един от най-големите шампиони в историята на турнира.

Още едно рядко постижение за сърбина

Джокович стана и едва четвъртият тенисист в професионалната ера, достигнал до третия кръг в Париж след 39-ия си рожден ден. За сърбина обаче това е само междинна спирка, тъй като амбицията му е далеч по-дълго участие в надпреварата.

Рекордът от 120 мача на Ролан Гарос добавя нов щрих към кариера, в която Джокович вече многократно е пренареждал историческите класации. Този път той изпревари Федерер именно по показател, който показва дълголетие, постоянство и способност да се задържиш на върха през различни епохи.

Де Минор и Рубльов също продължават

Осмият поставен Алекс де Минор от Австралия също се класира за третия кръг в Париж. Той продължи напред след отказване на белгиеца Александър Блокс.

Напред върви и 11-ият в схемата Андрей Рубльов. Руснакът преодоля аржентинеца Камило Уго Карабели със 6:1, 1:6, 6:3, 7:6(5) след 3 часа и 9 минути игра.

