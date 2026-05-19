Гришо рухна! И остана без победа

Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на "Ролан Гарос". Най-добрият ни тенисист загуби от португалеца Хайме Фария с 6:3, 5:7, 6:7 (6).

Българинът сервираше за победата при 5:4 във втория сет преди да се пропука и да го загуби след два пробива на противника. Димитров имаше пробив аванс и в третия сет, но отново не успя да затвори сета.

Така Григор остава без победа в сезона на клей тази година. Той се смъкна до номер 170 в света.

